Inaugurazione della mostra “Evoluzione” al Museo di Pontecagnano

Il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” ospiterà la mostra d’arte contemporanea “Evoluzione” di Giovanna Corcione, inaugurata il 24 ottobre 2026 alle ore 11.00. L’esposizione, a cura di Francesca Pietracci, resterà aperta fino all’8 novembre e si propone di stimolare riflessioni sulla storia recente attraverso un dialogo tra il macrocosmo globale e il microcosmo interiore. Le opere di Corcione, realizzate principalmente in resina, si caratterizzano per un allestimento dinamico e precario, invitando i visitatori a riconsiderare le proprie certezze. Durante l’inaugurazione, la direttrice del museo, Serena De Caro, e altri esperti del settore interverranno per approfondire i temi dell’esposizione. L’ingresso all’evento è gratuito, mentre per visitare il museo è previsto un biglietto d’ingresso.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS_Museo di Pontecagnano_”Evoluzione” di Giovanna Corcione_opening 24 ottobre 2026″ ricevuto tramite email da “DRM-CAM – MUSEO DI PONTECAGNANO – PROMOZIONE” in data 20/10/2026.