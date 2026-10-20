Home Cultura e Società Arte Inaugurazione della mostra “Evoluzione” al Museo di Pontecagnano

Inaugurazione della mostra “Evoluzione” al Museo di Pontecagnano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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mostra Evoluzione Pontecagnano
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Il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano “Etruschi di frontiera” ospiterà la mostra d’arte contemporanea “Evoluzione” di Giovanna Corcione, inaugurata il 24 ottobre 2026 alle ore 11.00. L’esposizione, a cura di Francesca Pietracci, resterà aperta fino all’8 novembre e si propone di stimolare riflessioni sulla storia recente attraverso un dialogo tra il macrocosmo globale e il microcosmo interiore. Le opere di Corcione, realizzate principalmente in resina, si caratterizzano per un allestimento dinamico e precario, invitando i visitatori a riconsiderare le proprie certezze. Durante l’inaugurazione, la direttrice del museo, Serena De Caro, e altri esperti del settore interverranno per approfondire i temi dell’esposizione. L’ingresso all’evento è gratuito, mentre per visitare il museo è previsto un biglietto d’ingresso.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS_Museo di Pontecagnano_”Evoluzione” di Giovanna Corcione_opening 24 ottobre 2026″ ricevuto tramite email da “DRM-CAM – MUSEO DI PONTECAGNANO – PROMOZIONE” in data 20/10/2026.

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