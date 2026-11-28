Athos Faccincani, noto maestro della pittura solare, inaugurerà una mostra personale a Cava de’ Tirreni, presso il Complesso Monumentale San Giovanni, lunedì 7 dicembre 2026 alle ore 18. L’evento, patrocinato dal Comune di Cava de’ Tirreni, vedrà la presentazione critica del Professore Francesco D’Episcopo dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

La mostra, intitolata “Dove la luce incontra il sogno”, sarà aperta al pubblico fino al 20 dicembre 2026 e presenterà un’ampia selezione delle opere di Faccincani, che si distingue per la sua capacità di catturare la bellezza della natura attraverso una tavolozza vibrante e solare. Le opere dell’artista offrono un’esperienza interiore, trasformando paesaggi e scene della vita quotidiana in momenti di emozione e meraviglia.

Faccincani, originario di Peschiera del Garda, ha costruito una carriera di successo esponendo in numerose città italiane e internazionali. La sua pittura è caratterizzata da una forte espressività e da un linguaggio artistico immediatamente riconoscibile, portando il pubblico a riscoprire la bellezza delle piccole cose. “Per me dipingere significa cercare continuamente la luce”, afferma l’artista, sottolineando il suo desiderio di condividere la bellezza e la felicità attraverso la sua arte.

La mostra sarà curata dal Dr. Gianluigi Bettoni e sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00, con ingresso libero. Gli appassionati d’arte e i curiosi avranno l’opportunità di immergersi nel mondo poetico di Faccincani, lasciandosi trasportare in un viaggio visivo che celebra la bellezza e la vitalità della natura.

Con oltre quarant’anni di carriera, Faccincani ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, consolidando la sua posizione nel panorama artistico contemporaneo. La mostra di Cava de’ Tirreni rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi alla sua opera e alla sua visione del mondo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa – Mostra di Athos Faccincani a Cava de’ Tirreni” ricevuto tramite email da “info” in data 28/11/2026.