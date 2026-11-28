Due aziende salernitane sono state premiate nella prima edizione del Premio Salvatore Loffreda, istituito da Coldiretti Campania durante il CampaniAlleva Expo 2026 a Benevento. Le vincitrici sono Andreina e Benedetta Vecchio dell’Azienda Agricola Vecchio di Capaccio Paestum e Carlo Alberto Ajardi dell’azienda agricola “La Fattoria di Nonno Giò” di Padula.

Il premio è dedicato alla memoria di Salvatore Loffreda, storico direttore regionale di Coldiretti Campania, e riconosce le aziende che hanno saputo coniugare passione, tradizione e innovazione nel settore zootecnico. Le vincitrici sono state premiate nelle categorie Bufalini e Bovini da latte, mentre il premio per la Categoria Ovicaprini è andato a Enzo Della Fera.

Andreina e Benedetta Vecchio, laureate in Zootecnia, hanno innovato l’azienda di famiglia dopo la scomparsa del padre, puntando sulla genetica e sulla qualità della mandria. Carlo Alberto Ajardi, ingegnere trentino, ha avviato la sua azienda nel Vallo di Diano, introducendo tecnologie moderne per migliorare il benessere animale e la qualità del latte.

Il premio è stato consegnato da rappresentanti delle istituzioni, tra cui Maria Carmela Serluca, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, e Gabriele Di Vuolo, direttore dell’ANASB.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Premio “Salvatore Loffreda”, a due aziende salernitane il riconoscimento assegnato dalla Coldiretti Campania” ricevuto tramite email da “Coldiretti – Ufficio Stampa Campania” in data 28/11/2026.