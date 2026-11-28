riceviamo e pubblichiamo

Nell’intervenire sulla vicenda di Erchie, l’ex sindaco Antonio Capone ha ritenuto di chiamare in causa il Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana e alcuni protagonisti della cittadinanza attiva, mostrando di non avere piena contezza di quanto accade intorno a lui.

Ne è testimonianza il richiamo al presunto disinteresse del Comitato per la questione delle gabbie per l’ingrasso dei tonni nel mare di Cetara, sulla quale siamo invece già intervenuti pubblicamente, esprimendo la nostra contrarietà e approfondendone le implicazioni ambientali.

Quanto a Mario Civale e Lino Scannapieco, cogliamo l’occasione per rinnovare loro il nostro ringraziamento per l’impegno profuso nel Comitato referendario e per il contributo offerto alle battaglie in difesa del territorio e della partecipazione democratica.Il riferimento al parroco, don Nicola, avrebbe potuto risparmiarselo; ma questa è una questione che lasciamo alla sua coscienza.

Abbiamo contrastato con determinazione le scelte della sua amministrazione sul depuratore e sulla galleria Minori–Maiori per i rischi ambientali che, a nostro giudizio, comportano, sostenendo poi senza esitazioni l’attuale amministrazione per la condivisione delle ragioni delle nostre battaglie.

Singolare atteggiamento di Capone

Appare singolare che proprio chi ha ostacolato la partecipazione dei cittadini invochi oggi la mobilitazione popolare, addirittura rimproverando il Comitato di non averla promossa sulla vicenda di Erchie.

Sconcertante è il richiamo dello stesso Capone alla comune appartenenza politica e alla garanzia che, a suo dire, sarebbe stata assicurata dall’allora presidente De Luca. Troviamo squallida una concezione della politica che affidi la tutela degli interessi delle comunità alle amicizie e alle appartenenze anziché alle leggi. Una concezione che mortifica le istituzioni, offende i principi costituzionali e svilisce il senso stesso della democrazia.

Particolarmente gravi sono le dichiarazioni relative a presunti impegni elettorali e all’asserito incontro dei sindaci di Maiori e Cetara presso gli uffici regionali del consigliere Matera per sollecitare la procedura referendaria. Il sindaco Gianpiero Romano ci ha personalmente riferito di non aver mai partecipato a un incontro del genere, dichiarandosi sconcertato da quelle che ritiene vere e proprie illazioni.

Passare da quello che viene definito un «ragionevole dubbio» a una «certezza» comporta una precisa responsabilità

Problema di trasparenza

Non è soltanto una questione di reputazione personale, ma di trasparenza dell’azione amministrativa, di correttezza dei rapporti tra le istituzioni e di rispetto del diritto dei cittadini a essere informati sulla verità dei fatti.

In un secondo intervento, non pago del primo, è lo stesso Capone a dare conto dell’iniziativa assunta dal sindaco Romano il 5 novembre, con la richiesta agli uffici di una relazione sulle conseguenze dell’eventuale distacco. Una circostanza che mal si concilia con la precedente affermazione secondo cui l’attuale amministrazione non avrebbe fatto nulla.

Le questioni economiche, patrimoniali, urbanistiche e ambientali sollevate da Capone confermano la necessità di un’istruttoria approfondita, fondata su documenti, dati e competenze tecniche, non su valutazioni sommarie e chiacchiere da divano; alcune anche lesive della reputazione altrui per cui potrebbero sussistere gli estremi della diffamazione aggravata, ai sensi dell’art. 595, commi 2 e 3, del Codice penale.

Interessante è l’affermazione di Capone secondo cui il distacco di Erchie faciliterebbe la realizzazione delle gabbie per i tonni. Su quali informazioni si fonda? La sua amministrazione era a conoscenza di progetti o procedimenti in tal senso? Se esistono documenti, li renda pubblici nell’interesse dell’intera comunità costiera.

Dalle parole ai fatti

Infine, prendiamo atto della disponibilità di Capone e del suo gruppo a collaborare con l’attuale amministrazione. Auspichiamo che alle dichiarazioni seguano gli atti e che il Consiglio comunale esprima una posizione unitaria a difesa dell’integrità territoriale di Maiori.

La difesa dell’integrità territoriale di Maiori si misura negli atti e nelle sedi istituzionali, non nelle dichiarazioni alla stampa.

Il futuro di Erchie non può essere affidato né alle garanzie derivanti dalle appartenenze politiche, richiamate dallo stesso Capone, né alle insinuazioni di oggi.

Conoscenza, trasparenza, partecipazione e tutela del territorio sono i principi sui quali abbiamo costruito il nostro impegno e ai quali continueremo ad attenerci, indipendentemente da chi amministra Maiori, Cetara o la Regione Campania.