Questa mattina, l’Università degli Studi di Salerno ha ospitato un panel dal titolo “Quanto basta – Meno materia, più valore” nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave come il presidente di EdA Salerno, Giovanni Coscia, e il presidente di EcoAmbiente Salerno, Nicola Ciancio, insieme al Rettore Virgilio D’Antonio.

Il panel ha messo in luce l’importanza della sostenibilità e della riduzione dei rifiuti, con contributi da esperti del campus di Fisciano. Durante l’incontro, sono stati presentati i progressi di EcoAmbiente Salerno verso un modello di gestione dei rifiuti più efficiente e orientato all’economia circolare, evidenziando il successo del programma di raccolta degli imballaggi in vetro che ha visto una notevole crescita nel numero dei Comuni serviti.

Nel 2025, EcoAmbiente ha servito 72 Comuni, trattando oltre 19mila tonnellate di vetro, con previsioni di ulteriore incremento per il 2026. Ciancio ha sottolineato come un’organizzazione efficiente del ciclo dei rifiuti possa portare benefici concreti, non solo in termini di recupero di materia, ma anche nella riduzione del traffico pesante e delle emissioni.

“Parlare di riduzione dei rifiuti significa affrontare una delle sfide più importanti del nostro tempo”, ha affermato Ciancio, ribadendo l’importanza di coinvolgere la comunità in questo processo. Giovanni Coscia ha aggiunto che il cambiamento avviene grazie al contributo delle persone, sottolineando la necessità di collaborare con scuole e associazioni.

Il Rettore D’Antonio ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, evidenziando l’importanza di integrare l’Università con il territorio e promuovere la sostenibilità. In questo contesto, EcoAmbiente Salerno sta completando la ristrutturazione di nuovi uffici che includeranno una sala formazione per 50 persone, destinata a favorire la formazione e la ricerca sui temi dell’economia circolare.

L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità per costruire consapevolezza e promuovere buone pratiche tra le giovani generazioni, con l’obiettivo di sviluppare un percorso virtuoso di collaborazione tra Università, istituzioni e territorio.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SERR 2026, EcoAmbiente Salerno ed EdA all’Università” ricevuto tramite email da “barbara cangiano” in data 27/11/2026.