Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani ha espresso soddisfazione per la pronuncia del Consiglio di Stato del 27 novembre 2026, che ha confermato l’orientamento del TAR Calabria riguardo all’attribuzione dei 12,5 punti nei concorsi PNRR. Secondo la sentenza, questo punteggio è riservato solo ai candidati che hanno superato una precedente procedura concorsuale nella stessa classe di concorso e nello stesso grado di istruzione, anche in presenza di classi accorpate.

La questione evidenzia gravi criticità nella gestione delle procedure di reclutamento del personale docente. L’adozione di criteri valutativi diversi a livello nazionale rappresenta una carenza amministrativa significativa, in quanto il punteggio incide sulla posizione dei candidati in graduatoria e sulle loro prospettive di assunzione. Il Coordinamento sottolinea come sia inaccettabile che una questione così rilevante non sia stata risolta tempestivamente dalle autorità competenti, costringendo i candidati a ricorrere alla magistratura amministrativa.

Il CNDDU ha elogiato la determinazione dei docenti ricorrenti, assistiti dall’avvocato Gaetano Liparoti, che hanno intrapreso un complesso percorso legale per tutelare le proprie aspettative professionali. La loro iniziativa ha messo in luce una criticità che va oltre le singole posizioni concorsuali, minando l’affidabilità del sistema nazionale di reclutamento. Non si possono ignorare i costi economici, il disagio personale e l’incertezza lavorativa che questi professionisti hanno dovuto affrontare, nonostante l’amministrazione richieda loro costantemente preparazione e competenza.

Il CNDDU ha quindi sollecitato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a effettuare una revisione delle graduatorie PNRR, inclusa quella relativa al PNRR 3, in base alle motivazioni delle sentenze. È fondamentale accertare l’effettiva incidenza delle attribuzioni contestate e identificare interventi correttivi giuridicamente praticabili. Inoltre, è necessario acquisire relazioni dettagliate dagli Uffici scolastici regionali riguardo ai criteri adottati e implementare un sistema di controllo preventivo per garantire uniformità nella valutazione dei titoli prima dell’approvazione delle graduatorie.

Il CNDDU sostiene che la responsabilità politica e amministrativa nella gestione del reclutamento non può essere considerata soddisfatta solo con il raggiungimento di obiettivi quantitativi di assunzione. La correttezza delle procedure attraverso cui questi risultati vengono ottenuti deve essere un parametro essenziale per valutare l’operato dell’amministrazione. Pertanto, è necessario definire un percorso amministrativo che consideri anche le posizioni dei docenti che non hanno presentato ricorso, evitando di rendere la correzione delle disfunzioni amministrative dipendente dall’iniziativa giudiziaria dei singoli, un fattore che non dovrebbe influenzare la valutazione del merito.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Concorsi PNRR docenti, il Consiglio di Stato chiarisce: i 12,5 punti spettano solo per concorsi superati nella stessa classe e nello stesso grado di istruzione. Valditara intervenga sulle graduatorie” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 27/11/2026.