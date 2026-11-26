La scuola italiana si trova di fronte a un momento cruciale, segnato dal calo demografico e dalla conclusione della stagione degli investimenti legati al PNRR. Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Istruzione e Componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ha lanciato un appello per un Patto Sociale che affronti queste sfide senza ridimensionare il sistema scolastico. Intervenendo a Madrid durante il convegno internazionale sul progetto B.E.E. (Best European Experience), Cuzzupi ha sottolineato che “la diminuzione degli studenti debba rappresentare un’occasione per migliorare la qualità dell’offerta formativa”. Ha inoltre affermato che non è possibile tradurre la diminuzione degli iscritti in una revisione al ribasso degli organici, poiché “docenti e personale ATA rappresentano una componente essenziale del funzionamento della scuola”. Cuzzupi ha messo in evidenza come gli investimenti del PNRR debbano continuare a produrre effetti anche dopo la conclusione dei finanziamenti, richiedendo una programmazione nazionale e risorse adeguate. L’analisi della Segretario Nazionale è chiara: è necessaria una strategia che integri organizzazione, personale e investimenti, superando una visione della scuola legata esclusivamente al numero degli iscritti. “Il nostro Paese ha bisogno di una scuola capace di rispondere alle trasformazioni sociali, tecnologiche e demografiche”, ha affermato Cuzzupi, sottolineando l’importanza di un confronto con il Ministero per definire il futuro del sistema educativo. “Investire nella scuola non significa soltanto finanziare progetti, ma garantire che i risultati diventino patrimonio stabile del Paese”. Cuzzupi ha concluso affermando che è fondamentale trasformare questa proposta in un impegno concreto per il rafforzamento della scuola italiana.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Calo demografico e fine della stagione PNRR siano uno stimolo non un limite per la scuola. Occorre un Patto Sociale!” ricevuto tramite email da “ufficiostampa” in data 26/11/2026.