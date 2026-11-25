Il Comune di Atrani ha recentemente firmato un Protocollo d’Intesa con l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Salerno, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. La cerimonia di sottoscrizione si è tenuta nella sala consiliare del comune, alla presenza del sindaco Michele Siravo.

Il sindaco ha dichiarato: “Abbiamo sottoscritto con l’UDEPE di Salerno il Protocollo d’Intesa per l’inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Con questo accordo, il nostro Comune si impegna ad accogliere, in attività gratuite a favore della collettività, persone seguite dall’UDEPE che stanno ricostruendo il proprio percorso, secondo programmi individualizzati definiti insieme.”

Il Protocollo avrà una durata di tre anni e prevede l’istituzione di un Tavolo Tecnico per il confronto periodico tra i due enti coinvolti. Questa iniziativa rappresenta una continuazione dell’impegno del Comune di Atrani, che dal 2019 accoglie lavori di pubblica utilità. Inoltre, il Protocollo segue la giornata di sensibilizzazione “Sulla strada della prevenzione”, tenutasi il 30 ottobre ad Amalfi.

Siravo ha sottolineato l’importanza del principio di rieducazione, richiamando l’articolo 27 della Costituzione italiana, che afferma che la pena deve tendere alla rieducazione. Ha inoltre espresso gratitudine nei confronti della Direttrice dell’UDEPE di Salerno, Roberta Lakelin, e del personale dell’Ufficio per la loro collaborazione e sensibilità nel costruire questo percorso di inclusione sociale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Sottoscritto Protocollo d’Intesa tra il comune di Atrani el’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UDEPE) di Salerno” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 25/11/2026.