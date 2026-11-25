Pollica ha ricevuto il riconoscimento di Food Hero 2026 dalla FAO, un premio che celebra il modello cilentano della Dieta Mediterranea. Il sindaco Stefano Pisani ha condiviso il premio con cittadini, produttori, agricoltori e pescatori, sottolineando l’importanza del lavoro collettivo nella promozione della sostenibilità e della biodiversità.

La celebrazione si è svolta nella sede della FAO a Roma, in occasione della Prima Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea, alla presenza di importanti figure istituzionali e esperti del settore. Il riconoscimento premia un percorso che ha trasformato la Dieta Mediterranea in un modello di sviluppo, unendo alimentazione, ambiente e identità culturale.

Pisani ha dichiarato: «Questo riconoscimento appartiene a tutta Pollica. Ho voluto che a Roma ci fossero le persone che ogni giorno rendono viva la Dieta Mediterranea attraverso il proprio lavoro». La partecipazione della comunità è stata fondamentale, con rappresentanti locali che hanno portato a Roma le eccellenze cilentane, come l’olio extravergine e le Alici di Menaica, raccontando l’identità del territorio attraverso i loro prodotti.

Il riconoscimento di Pollica come Food Hero rappresenta un esempio di come anche un piccolo territorio possa contribuire a rispondere alle sfide globali legate alla sostenibilità e alla qualità della vita.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Pollica alla FAO con un’intera comunità: il riconoscimento Food Hero 2026 celebra il modello cilentano di Dieta Mediterranea” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 25/11/2026.