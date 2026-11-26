Venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 18:30, si svolgerà presso l’Hotel Palace di Battipaglia la presentazione ufficiale di Mattia Impagliazzo, nuovo coordinatore comunale di Futuro Nazionale. L’evento segna l’inizio delle attività del coordinamento cittadino e sarà dedicato alla presentazione del progetto politico territoriale e delle sue linee generali di indirizzo.

All’incontro parteciperanno importanti figure del movimento, tra cui Bruno Giannattasio, responsabile dell’Area Piana del Sele-Picentini, il senatore Franco Cardiello, coordinatore provinciale di Salerno, l’onorevole Attilio Pierro, responsabile degli Enti Locali della Campania, e l’avvocato Lello Di Capua, coordinatore regionale della Campania.

Durante la serata, verranno illustrate le prospettive del progetto territoriale e le linee di lavoro riguardanti la realtà cittadina. Questo incontro rappresenta il primo appuntamento pubblico del nuovo coordinamento di Futuro Nazionale a Battipaglia, e la cittadinanza, insieme agli organi di informazione, è invitata a partecipare per un confronto diretto e approfondimenti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Futuro Nazionale Battipaglia – Presentazione 4 Dicembre” ricevuto tramite email da “mattiaimpagliazzo” in data 26/11/2026.