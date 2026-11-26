L’Amalfi Coast Sambuco si prepara a tornare in campo al Palazzetto dello Sport di Tramonti per affrontare il Latina Calcio a 5, nella nona giornata del campionato di Serie B. La partita si svolgerà sabato 28 novembre alle ore 16 e rappresenta un momento cruciale per i biancoblù, che devono difendere il primato in classifica dopo un inizio di stagione straordinario.

Guidati dai mister Carlo Ruocco e Andrea Gambardella, i ragazzi del Presidente De Luise sono pronti a rispondere all’incitamento del pubblico, fondamentale in questa fase del campionato in cui ogni punto può rivelarsi decisivo. Di fronte a loro, però, ci sarà un Latina in crescita, che ha saputo invertire la rotta dopo un avvio difficile, collezionando quattro risultati utili consecutivi.

La squadra pontina, allenata da mister Terenzi, è ora determinata a continuare la propria ascesa verso la zona playoff, rendendo la sfida particolarmente interessante. Entrambe le squadre hanno obiettivi ambiziosi e motivazioni forti, promettendo una partita intensa e combattuta.

Per l’Amalfi Coast Sambuco, sarà cruciale affrontare il match con la giusta mentalità, intensità e concretezza, sfruttando il fattore campo per continuare a mantenere la leadership della classifica. La vetta va difesa, e i biancoblù sono pronti a dimostrare la loro forza davanti ai propri tifosi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Amalfi Coast Sambuco a Tramonti, contro il Latina un’altra battaglia per difendere il primo posto” ricevuto tramite email da “Nicola Mansi” in data 26/11/2026.