Nell’autobiografia del Cavaliere Attilio De Lisa, dal titolo “La storia-vita del Cavaliere Attilio De Lisa”, emerge un legame profondo con l’Istituto Nazionale della Legione d’Onore dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Questo capitolo significativo non solo racconta la sua storia personale, ma rappresenta anche una testimonianza di memoria familiare e di riconoscenza verso le generazioni che hanno servito la Patria.

L’Istituto Nazionale, con sede a Roma, ha come obiettivo quello di perpetuare la memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale e di onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita nei conflitti. Per De Lisa, l’appartenenza a questa istituzione non è frutto di una scelta casuale, ma affonda le radici nella sua storia familiare, in particolare nel ricordo del nonno materno Antonio Manzo, classe 1900, sepolto a San Rufo, la cui memoria rappresenta un punto di riferimento affettivo e storico.

Il Cavaliere De Lisa, riconosciuto dal 13 luglio 2022 come discendente di un Cavaliere di Vittorio Veneto e membro dell’Istituto, sottolinea l’importanza di questo riconoscimento, che unisce la sua storia personale alla memoria di una generazione che ha contribuito a scrivere pagine fondamentali della storia italiana.

Nel suo percorso associativo, De Lisa conserva documenti e simboli legati all’Istituto, tra cui il diploma, lo stemma, il distintivo e la medaglia d’onore. Questi elementi non sono semplici oggetti commemorativi, ma rappresentano il valore della memoria e il rispetto verso coloro che hanno servito la Nazione. Inoltre, una targa commemorativa dedicata alla sua appartenenza all’Istituto, benedetta dal parroco don Giuseppe Spinelli, sarà collocata presso la sua abitazione a Sanza, testimoniando il suo impegno civile e la sua partecipazione alle iniziative patriottiche.

Il nome di Vittorio Veneto richiama uno degli eventi più significativi della storia italiana e il sacrificio dei combattenti della Prima Guerra Mondiale. L’Ordine di Vittorio Veneto è stato istituito nel 1968 per riconoscere i partecipanti alla guerra 1914-1918 e il titolo di Cavaliere rappresenta un riconoscimento storico per coloro che hanno preso parte alle operazioni belliche.

Attraverso la sua autobiografia, De Lisa intende contribuire alla diffusione dei valori della Patria, della solidarietà e del rispetto delle istituzioni. La memoria del nonno, il riconoscimento ricevuto e la conservazione dei simboli dell’Istituto costituiscono elementi di una storia personale che si intreccia con quella della comunità e della Nazione. Questo capitolo testimonia come la memoria familiare possa diventare un impegno concreto nel presente, custodendo il passato e trasmettendo alle nuove generazioni il significato autentico del sacrificio e dell’amore per l’Italia.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 26/11/2026.