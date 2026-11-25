A San Marzano sul Sarno si è verificata una nuova esondazione dell’Alveo Comune Nocerino, causando allagamenti in strade, scantinati e campagne. Il centro operativo comunale è stato attivato, mentre residenti e agricoltori si dicono esasperati per la situazione. La denuncia arriva dal capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano, e dal consigliere regionale Sebastiano Odierna, che evidenziano l’insufficienza degli interventi regionali a tutela del territorio. “Non ce la facciamo più: è il grido esasperato di residenti e agricoltori che dovrebbe scuotere le coscienze di chi governa la Campania”, afferma Sangiuliano, sottolineando che si tratta di un’emergenza ripetuta e prevedibile, con il rischio che le produzioni agricole dell’Agro nocerino-sarnese vengano compromesse. Sangiuliano chiede al presidente Fico di riferire sugli interventi realizzati e sulle risorse impiegate per la sicurezza del territorio. Odierna aggiunge che gli impegni assunti dalla Regione sono rimasti lettera morta e sollecita una programmazione seria per la manutenzione degli alvei e degli argini del bacino idrografico del Sarno. Entrambi concludono richiedendo “interventi immediati di pulizia degli alvei, consolidamento degli argini e ripristino della funzionalità idraulica”, avvertendo che non si può attendere una tragedia per intervenire. La situazione attuale, affermano, dimostra la necessità di azioni concrete e tempestive per garantire la sicurezza dei cittadini e delle loro attività agricole.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Sarno, nuova esondazione. Sangiuliano e Odierna a Fico: «Non si aspetti la tragedia»” ricevuto tramite email da “Sebastiano Odierna” in data 25/11/2026.