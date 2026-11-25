Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani esprime profondo cordoglio per la morte di Elisa Turrini, studentessa 18enne originaria di Dro e residente a Riva del Garda, trovata senza vita dalla coinquilina nella notte tra il 23 e il 24 novembre a Bologna, dove si era trasferita per studiare Farmacia. La giovane, prima di coricarsi, aveva lamentato dolori addominali. Saranno gli accertamenti autoptici disposti dalla Procura a chiarire le cause del decesso.

In questo triste contesto, il Coordinamento sollecita una riflessione sull’orientamento scolastico e sull’assistenza sanitaria per gli studenti che si trasferiscono in altre città per motivi di studio. Si osserva che, mentre nelle scuole superiori si presta attenzione alla scelta del percorso universitario, si dedica meno spazio alla preparazione per le responsabilità legate all’allontanamento dalla famiglia. Tra queste, la gestione della propria salute è di fondamentale importanza.

Per uno studente che si trasferisce, trovare il servizio sanitario di riferimento può essere complesso. È quindi necessario ripensare i programmi di orientamento, includendo informazioni pratiche sulle condizioni di vita degli studenti fuori sede. Un’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute potrebbe portare all’introduzione di incontri con personale sanitario qualificato negli ultimi anni delle scuole superiori e all’inizio dell’università. Questo permetterebbe di fornire indicazioni concrete su come accedere all’assistenza sanitaria e su quando è necessaria una valutazione medica.

Il CNDDU esprime la propria sentita partecipazione alla famiglia di Elisa, alla sua coinquilina e a tutti coloro che hanno condiviso il suo percorso formativo. Sul piano istituzionale, una prima misura immediatamente realizzabile sarebbe la predisposizione di un’informativa personalizzata sui servizi assistenziali da fornire agli studenti fuori sede al momento dell’immatricolazione, accompagnata da verifiche periodiche sull’accessibilità dei servizi. La qualità dell’accoglienza universitaria non può prescindere dalla conoscenza delle opportunità di assistenza sanitaria disponibili.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Morte di Elisa Turrini: ripensare l’orientamento scolastico e l’assistenza sanitaria agli studenti fuori sede” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 25/11/2026.