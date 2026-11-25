In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’associazione di volontariato “La Solidarietà” di Fisciano ha rinnovato il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione. La giornata del 25 novembre è stata definita “un momento importante di riflessione e consapevolezza”, ma i rappresentanti dell’associazione hanno sottolineato che la lotta contro la violenza non può limitarsi a una semplice ricorrenza o a messaggi sui social network, poiché “le parole sono fondamentali, ma da sole non bastano”.

Da anni, “La Solidarietà” opera nel territorio, offrendo assistenza a donne, bambini, persone con disabilità e cittadini in situazioni di disagio. L’associazione si è impegnata a fornire supporto, ascolto e vicinanza concreta, sottolineando che “essere volontari significa esserci davvero, soprattutto nei momenti più difficili”.

L’attenzione verso la violenza di genere non si esaurisce nelle attività quotidiane. Un anno fa, l’associazione ha promosso un convegno per favorire un confronto tra istituzioni, operatori del settore e cittadini, evidenziando l’importanza di una rete solida e coordinata per il contrasto alla violenza.

“Il cambiamento si costruisce mettendo insieme competenze, sensibilità ed energie diverse. Servono prevenzione, formazione, strumenti efficaci e una presenza costante sul territorio per sostenere le vittime e promuovere una cultura del rispetto e della parità”, hanno dichiarato i volontari, lanciando un appello a non limitare l’attenzione alla sola giornata del 25 novembre.

“La lotta contro la violenza sulle donne riguarda tutti e non può esaurirsi in una sola giornata. È una responsabilità collettiva che richiede impegno quotidiano da parte delle istituzioni, del mondo associativo e dell’intera società civile”, hanno concluso. L’associazione “La Solidarietà” di Fisciano ha quindi confermato la volontà di proseguire nel proprio percorso di sensibilizzazione e supporto alle persone vulnerabili, affermando: “Continueremo a fare la nostra parte, mettendo sempre i fatti prima delle parole e mantenendo viva l’attenzione su un fenomeno che può essere sconfitto solo attraverso una presenza concreta, costante e condivisa”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA nella giornata contro la violenza sulle donne il messaggio de La Solidarietà di Fisciano” ricevuto tramite email da “La Solidarietà Fisciano” in data 25/11/2026.