Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha recentemente evidenziato le problematiche legate al disagio adolescenziale e all’aggressività nelle scuole, sottolineando le conseguenze che tali comportamenti possono avere sulla formazione degli adolescenti e sull’ambiente scolastico.

Secondo il CNDDU, durante l’adolescenza, il giudizio degli altri diventa cruciale per l’immagine di sé, e situazioni di insuccesso o conflitto possono portare a reazioni aggressive come tentativo di difesa. Queste condotte possono avere ripercussioni significative sulla vita di classe, spingendo alcuni studenti a ritirarsi o a limitare la propria espressione per paura di essere derisi. La situazione crea un ambiente in cui il silenzio diventa la norma e la prepotenza sembra garantire vantaggi.

Il CNDDU avverte che la maturazione affettiva e sociale degli adolescenti è influenzata dalla capacità degli adulti di gestire i conflitti educativi. Un intervento eccessivamente protettivo da parte dei genitori, ad esempio, può ostacolare il processo di apprendimento dei ragazzi. Inoltre, gli studenti vittime di aggressioni possono sentirsi insicuri e distratti, compromettendo la loro capacità di apprendimento e il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Il comunicato sottolinea anche come le scelte didattiche degli insegnanti possano essere influenzate da queste dinamiche, portando a un affaticamento professionale e a una limitazione delle opportunità educative. Le misure già adottate a livello nazionale, come il servizio AscoltaMI, sono considerate un passo positivo, ma il CNDDU chiede che vengano integrate con servizi di psicologia scolastica in presenza, in modo da affrontare le dinamiche di classe in modo più efficace.

Inoltre, il CNDDU propone l’implementazione di una rilevazione nazionale annuale per monitorare l’efficacia delle misure adottate, sottolineando che la diminuzione dei provvedimenti disciplinari non è necessariamente un segno di miglioramento. Infine, il CNDDU richiede che le istituzioni definiscano procedure chiare per la gestione delle segnalazioni di rischio, affinché le responsabilità non vengano esaminate solo dopo un’aggressione, ma già in fase di segnalazione.

Il Presidente del CNDDU, prof. Romano Pesavento, ha così riassunto la situazione: “Non è ammissibile che le responsabilità istituzionali vengano esaminate soltanto dopo un’aggressione e che a rispondere delle conseguenze siano prevalentemente coloro che avevano già rappresentato la necessità di un intervento.”

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Disagio adolescenziale e aggressività a scuola: responsabilità educative, tutela della comunità scolastica e limiti degli interventi istituzionali” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 25/11/2026.