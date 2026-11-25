In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’attore e regista Mirko Mascioli ha presentato il suo film “Occhi Azzurri”, ispirato a una storia vera di femminicidio. Il film si propone di utilizzare il cinema come strumento di denuncia e sensibilizzazione su un tema così delicato e attuale.

Mascioli, noto per il suo lavoro in programmi Rai, ha sottolineato l’importanza di affrontare la violenza sulle donne non solo in occasioni simboliche, ma ogni giorno. “La violenza sulle donne è un problema che riguarda tutti”, ha affermato, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale che vada oltre le celebrazioni.

Il cortometraggio “Occhi Azzurri” racconta la trasformazione di una relazione d’amore in un rapporto di controllo e possessività, con Mascioli nel ruolo di Luca, il marito violento, e Daniela Fazzolari nel ruolo di Sofia. “Volevamo mostrare come una relazione possa diventare una prigione”, ha spiegato l’attore, che ha trovato difficile interpretare un personaggio così negativo, ma ha cercato di rappresentarne la psicologia senza giustificarne le azioni.

Mascioli ha anche parlato dell’importanza di riconoscere i segnali precoci di violenza, che possono manifestarsi attraverso comportamenti apparentemente innocui come gelosia e controllo. Ha sottolineato che l’amore non deve limitare la libertà dell’altra persona.

In merito al perché molte donne non denunciano, Mascioli ha elencato fattori come paura, dipendenza economica e vergogna, sottolineando l’importanza di ascoltare e sostenere le vittime. Ha affermato che il cinema ha un ruolo fondamentale nel sensibilizzare e stimolare riflessioni su queste tematiche.

Infine, Mascioli ha lanciato un appello agli uomini, invitandoli a rispettare le donne e a comprendere che nessuno ha il diritto di trasformare la sofferenza in violenza. Ha concluso esprimendo la speranza che le nuove generazioni crescano con una cultura del rispetto e della consapevolezza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “L’attore Mirko Mascioli: «La violenza sulle donne non è amore, è possesso. Con Occhi Azzurri vogliamo contribuire a cambiare le coscienze»” ricevuto tramite email da “Emanuele Morabito” in data 25/11/2026.