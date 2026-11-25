Nel tennis c’è un momento in cui il set è in equilibrio precario e ogni singolo punto pesa il doppio. È il tie-break: il tratto più teso, imprevedibile e decisivo dell’incontro, quello in cui la partita non si chiude finché non arriva il punto che cambia tutto. Per Roberta Borrelli, odontoiatra salernitana, specialista in ortognatodonzia, ex tennista professionista, consigliera nazionale dell’ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto) e responsabile del coordinamento trapianti dell’ASL di Salerno quel tie-break ha avuto il volto di una malattia autoimmune scoperta a diciannove anni:” Mi sono sentita male mentre giocavo in un torneo internazionale in Sicilia. Nonostante il caldo estivo, sentii un brivido di freddo improvviso e poi il buio, prima ancora di raggiungere la panchina: il risveglio in ospedale, il rientro a Salerno e il consiglio del noto nefrologo salernitano Francesco Ferro di andare al “San Carlo Borromeo” di Milano per la prima biopsia renale. Sono stata seguita negli anni dalle cure del nefrologo Giuseppe Palladino, che era il Dirigente Medico Specialista in Nefrologia – Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia presso l’Azienda Ospedaliera Ruggi D’Aragona. Posso dire che mi ha letteralmente salvato la vita molteplici volte. Mi ha portata fino all’inizio della fase complicata: quella della dialisi che è durata dal 2020 al 2024. Esattamente 4 anni, un mese e due giorni, fino al 28 luglio de 2024 , giorno in cui ho ricevuto la telefonata che era possibile sottopormi al trapianto”. La dottoressa Borrelli ha raccontato, con grande coinvolgimento emotivo, la sua storia nel corso dell’incontro intitolato “Il Rotary e la cultura del dono”, organizzato presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Rotary Club Salerno Duomo” presieduto dal dottor Lucio Bifolco:” Ho ritenuto importante che si ponesse un’attenzione particolare a un tema che tocca le corde più profonde della nostra identità di uomini, di cittadini e di rotariani: la donazione degli organi. Nel calendario rotariano il mese di novembre è dedicato alla “Fondazione Rotary” nella quale il concetto di dono trova la sua forma più organizzata e universale e attraverso la quale il nostro piccolo contributo individuale si moltiplica, si unisce a quello di milioni di rotariani in tutto il mondo e si trasforma in pozzi d’acqua, in borse di studio, nella lotta globale contro la polio o in interventi di sostegno sanitario nei luoghi più fragili del pianeta. Non facciamo beneficenza episodica, ma costruiamo progetti di cambiamento sostenibile. In fondo, questo è il cuore del nostro essere rotariani: il servire al di sopra di ogni interesse personale è la traduzione concreta di una cultura del dono applicata alla comunità. Quando poi questo principio si spinge oltre, toccando la donazione degli organi, il concetto di dono raggiunge la sua vetta più sublime: diventa vita che genera altra vita, speranza che vince sul dolore, un atto di fiducia assoluta nell’umanità che supera persino i confini del tempo e della nostra stessa esistenza”. La dottoressa Borrelli ha raccontato la sua parabola sportiva, che era cominciata prestissimo, a sette anni:” Ho iniziato a giocare sui campi del Circolo Tennis “Le Querce” , proseguendo tra i campi del “Villaggio del Sole” e quelli comunali di Torrione, fino alla convocazione in Nazionale. Ho giocato con atlete come Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Tathiana Garbin. A quattordici anni ho vinto un torneo di doppio internazionale in coppia con Anna Kournikova”. Un’adolescenza fatta di rinunce e sacrifici per inseguire il sogno del professionismo, spezzata improvvisamente. “ Per dodici anni la patologia era rimasta sotto controllo con la terapia antipertensiva, pur imponendo l’addio all’agonismo, finché nel 2012, alla vigilia della discussione della specializzazione e mentre lavoravo, un nuovo malore ha segnato il passaggio all’insufficienza renale cronica e non ho più potuto evitare la dialisi. Ero legata a una macchina salvavita tre volte a settimana, per quattro ore e mezza a seduta”. In quelle sedute settimanali Roberta Borrelli ha trovato la forza di ridefinire sé stessa: “Io non sono la mia malattia, io sono tutto il resto”. Un’affermazione che ha preso corpo anche nella scelta familiare compiuta con il marito Bruno: l’impossibilità di affrontare una gravidanza naturale senza compromettere gravemente la salute li ha portati lungo il cammino dell’adozione. Dopo altri quattro anni di attesa è arrivata la piccola Sofia :” È stata l’ancora di salvezza, quella per cui tu non ti arrendi perché devi stare bene, perché lei ha diritto ad avere una famiglia completa”. Roberta durante le sedute di dialisi ha cominciato a scrivere un romanzo autobiografico “Si prega di attendere. Racconto semiserio di una metamorfosi” (Marlin Editore), nel quale si è raccontata con autoironia:” Ho raccontato dei miei anni universitari a Napoli, le feste tra amici e anche le disavventure ospedaliere che sono diventate materia per sorridere anche nei momenti più bui”. La dottoressa Borrelli ha anche evidenziato le criticità strutturali della sanità campana e il ritardo culturale sul tema della donazione:” Dopo essermi iscritta nelle liste di Campania e Veneto, ho scelto di trasferire l’iscrizione a Torino, dove a fronte di 370 pazienti in lista si eseguono circa 300 trapianti l’anno. In Campania ci sono 500 pazienti iscritti e circa 60 trapianti l’anno. Un divario che nasce dalla combinazione di due fattori precisi, poiché le liste per il trapianto di rene — il più richiesto in assoluto, con 6.000 pazienti in attesa sugli 8.000 pazienti in attesa di trapianto complessivi a livello nazionale — hanno base regionale: la differenza è nettamente legata ad un’organizzazione sanitaria che stenta a partire e la resistenza culturale dei cittadini: abbiamo purtroppo ancora una grande reticenza a donare gli organi. Quindi abbiamo un indice del dono molto basso, molto più basso rispetto al Centro-Nord”. Tornando sul significato della scelta di donare dopo la morte, Roberta Borrelli ha chiarito che il prelievo avviene solo dopo l’accertamento della morte e lega l’altruismo verso chi riceve a un senso di continuità per chi dona: “È l’unico modo che abbiamo in realtà per sconfiggerla un po’ questa morte, continuando a vivere in altri esseri umani, in qualche modo rimanerci in questo mondo: sapere che il nostro cuore proverà ancora emozioni, che i nostri polmoni daranno aria a chi annaspa è secondo me una delle poche cose che ci può far credere anche in una vita dopo la morte”. Grazie al suo nuovo rene che Roberta ha affettuosamente ribattezzato Gaetano, in onore del giorno in cui ha lasciato la dialisi per passare in reparto, aggiungendolo idealmente alla sua famiglia allargata accanto a Sofia e ai due cani adottati, la barboncina Canella ed il maltesino Elvis, la quotidianità di Roberta ha ritrovato pienezza, incluso il ritorno sui campi da tennis con ANED Sport:” Durante la dialisi ero tornata a giocare a tennis, proprio grazie ad ANED, perché studi scientifici dimostrano che lo sport fa bene sia al paziente in attesa di trapianto che soprattutto al paziente trapiantato. Ho imparato a giocare con la mano destra per preservare il braccio sinistro, quello della fistola artero-venosa, sacrificato per continuare a esercitare la professione di dentista. Oggi ho ripreso a colpire con la mia mano naturale, essendo mancina. Mi sto allenando per i Mondiali per trapiantati in programma nell’agosto del 2027 in Belgio. Adesso faccio una vita meravigliosa e posso farla grazie a chi ha donato” ha raccontato con emozione, rivendicando il valore dell’anonimato e della gratuità del gesto e la convinzione che quell’organo continui a vivere attraverso le emozioni di chi lo ha ricevuto. Dal 2023 Roberta è impegnata anche sul piano istituzionale e divulgativo attraverso l’ASL di Salerno:” Con gli infopoint attivi nei distretti sanitari e lo sportello di via Vernieri e come docente del Centro Regionale Trapianti nelle scuole superiori, e anche al Giffoni Film Festival e al Comicon, dove ho incontrato oltre cinquemila studenti. Mi occupo di anche aiutare i pazienti che devono scegliere il centro trapianti a cui affidarsi: aiuto le famiglie a sostenere il paziente, perché questa è una malattia invalidante a 360 gradi, quindi non riguarda solo la persona che fa la terapia ma riguarda tutta la famiglia, perché tutta la famiglia subisce i limiti e le paure della persona”. A chi oggi vive l’attesa sospesa della dialisi, Roberta Borrelli ha lanciato un messaggio netto, nato dall’esperienza diretta di chi ha imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno: “Se c’è anche dell’alcol dentro è sempre meglio, l’importante è che sia mezzo pieno”. Innanzitutto non bisogna arrendersi, perché io sono convinta che la speranza ci sta, e di essere sereni, perché c’è tanta gente che lavora su questo argomento. È importante anche farsi aiutare, appoggiarsi agli altri, perché da soli si va più veloce, ma insieme si va molto più lontano. Perché quel tie-break della vita, una volta vinto, diventa la prova concreta che la malattia può insegnare a non dare più nulla per scontato e che un semplice “sì” alla donazione può restituire futuro, libertà e bellezza a un’intera esistenza”. A rendere più emozionante la serata sono stati gli interventi di due soci del Club: il dottor Giuseppe Palladino, Nefrologo, già Direttore dell’Unità Operativa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera Ruggi di Salerno, ha raccontato di aver seguito e curato Roberta Borrelli per molti anni:” Ho molto apprezzato la sua forza d’animo, la sua tenacia, il suo ottimismo coinvolgente. Sono stato molto felice quando mi ha comunicato che finalmente poteva sottoporsi al trapianto”. Il dottor Giovanni Valeriani, Responsabile dell’equipe chirurgica del Centro Trapianti di Rene dell’ Azienda Ospedaliera di Salerno, ha spiegato che il San Leonardo è oggi un centro di riferimento regionale per il trapianto di rene:” Siamo il primo centro della Campania per quanto concerne il numero di donazioni. Siamo partiti anche con la donazione a cuore fermo e siamo l’unico ospedale della Campania che ha la possibilità di poter realizzare questo tipo di intervento. Proprio la settimana scorsa abbiamo effettuato un trapianto a cuore fermo che poi ha ripreso a battere. È stato il primo caso in Campania”. (Foto di Pacifico Marinato).

Aniello Palumbo