Si è concluso a Maratea il convegno “One Health nelle Emergenze”, che si è svolto dal 23 al 25 novembre 2026. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, professionisti della sanità e volontariato, con l’obiettivo di sviluppare un modello integrato per la gestione delle emergenze non epidemiche.

Durante la terza giornata, si è tenuta una sessione dedicata al rischio incendi, con interventi di esperti del settore. Tra i relatori, l’ingegner Marco Frittella della Regione Basilicata ha presentato un progetto sugli incendi boschivi, mentre la dottoressa Danila Carlucci ha affrontato il tema degli incendi nelle discariche e nei centri di stoccaggio, evidenziando le problematiche legate alla salute pubblica e all’ambiente. Il professor Luigi Esposito ha discusso di incendi rilevanti, mentre il dottor Gerardo Salvatore ha parlato della ristorazione emergenziale.

Un momento significativo del convegno è stata l’attivazione simulata del Centro Operativo Comunale (COC), che ha coinvolto i partecipanti in un’esercitazione per la gestione di un’emergenza. I congressisti hanno dovuto affrontare situazioni critiche, come un evento sismico seguito da un maremoto, e gestire le necessità della popolazione evacuata, con particolare attenzione agli animali rimasti nelle abitazioni.

La Protezione Civile Gruppo Lucano ha svolto un ruolo chiave nelle attività formative e nell’esercitazione conclusiva, coordinata dal dottor Giuseppe Muscatello. Hanno partecipato 35 volontari provenienti da diverse Federate della Basilicata e della Campania, che hanno messo in pratica le procedure di emergenza.

Il convegno ha affrontato anche i rischi sismici, idraulici e incendiari, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e volontariato. La dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero di Maratea, dott.ssa Carmela Cafasso, ha ricevuto un riconoscimento speciale per il contributo degli studenti, che hanno servito i pasti ai partecipanti con grande professionalità.

Con la chiusura dell’evento, si è ribadito che la capacità di affrontare un’emergenza si costruisce attraverso la pianificazione e la formazione continua, sottolineando l’interconnessione tra la salute delle persone, degli animali e dell’ambiente.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa – Conclusione del convegno “One Health nelle Emergenze” – Maratea, 23-25 novembre 2026” ricevuto tramite email da “Protezione Civile G.L. Maratea” in data 25/11/2026.