Luigi Zeno, giovane attore campano noto per i suoi ruoli in produzioni come Netflix e Rai 1, ha ufficialmente annunciato il casting per il suo primo cortometraggio da regista, intitolato “L’Ultimo Visualizzato”. La notizia è stata rivelata durante la trasmissione “Napoli Senza Confini” su Rai Radio Live Napoli, condotta da Fabiola Cimminella.

A soli 19 anni, Zeno compie un passo significativo nella sua carriera artistica, espandendo la sua esperienza oltre la recitazione. Il cortometraggio rappresenta il suo esordio come sceneggiatore e regista e si propone di affrontare tematiche attuali come il cyberbullismo e le conseguenze della violenza online. Zeno ha già dimostrato il suo talento come protagonista nel cortometraggio “La linea sottile”, che gli ha valso il titolo di Miglior Giovane Attore Italiano in vari festival.

Oltre ai riconoscimenti artistici, Zeno è diventato un simbolo nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, ricevendo un importante riconoscimento dalla Polizia di Stato per il suo impegno sociale. Il suo tour scolastico “Pausa Caffè contro il Bullismo” ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia, promuovendo il rispetto e l’inclusione.

Attualmente, Zeno è impegnato sul set della fiction Rai “Trastevere Blues” e ha recentemente partecipato alla serie Netflix “Minerva – La Scuola”. Con “L’Ultimo Visualizzato”, il giovane artista si propone di raccontare una storia vicina al linguaggio dei ragazzi, mantenendo viva l’attenzione sulle problematiche giovanili e sull’importanza di non rimanere indifferenti di fronte alle difficoltà altrui. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, confermando la sua versatilità e ambizione artistica.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato: Luigi Zeno firma la sua prima opera da regista: annunciato su Rai Radio Live Napoli il casting de “L’Ultimo Visualizzato”” ricevuto tramite email da “Daniela Del Prete” in data 25/11/2026.