Il Salerno Basket ’92 si appresta a sfidare la squadra di Umbertide nella prossima partita di campionato, che si terrà domani sera, 28 novembre 2026, al PalaSilvestri di Matierno. L’incontro, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 Credem Banca, avrà inizio alle ore 19:30. Le granatine, reduci da cinque sconfitte consecutive, cercheranno di riscattarsi dopo un inizio di stagione promettente con due vittorie nelle prime due giornate. Tuttavia, il roster è stato colpito da diverse indisponibilità, complicando ulteriormente la situazione per coach Luca Piccionne.

L’allenatore ha dichiarato: “Servirà una super prestazione. Umbertide è una squadra solida e attrezzata”. Le avversarie, attualmente terze in classifica con 8 punti, sono in cerca di conferme dopo la vittoria contro Ragusa, una delle squadre più forti del campionato. Piccionne ha sottolineato l’importanza di una prestazione di alto livello da parte della sua squadra, ma ha anche evidenziato che sarà necessaria una giornata non perfetta per Umbertide per aumentare le possibilità di successo delle granatine.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma FLIMA.tv e sarà arbitrato da Emanuele Bombace e Luca Leggiero. L’ingresso al PalaSilvestri sarà gratuito, come di consueto. Piccionne ha concluso: “Sarà una partita molto complicata ad altissimo coefficiente di difficoltà. Ogni gara deve essere affrontata con la mentalità di chi cerca di vincere, e per farlo servirà anche una mano dall’avversario”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno Basket ’92 – comunicato n° 36 s.s 2026/27” ricevuto tramite email da “AD Salerno Basket ’92” in data 27/11/2026.