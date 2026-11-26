Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha presentato durante l’Assemblea nazionale ANCI a Verona il piano RIPA 2036, un’iniziativa mirata a contrastare lo spopolamento delle aree interne della Campania. La proposta prevede l’introduzione di incentivi fiscali fino a 9mila euro all’anno per chi decide di trasferirsi in queste zone, con l’obiettivo di raggiungere un milione di residenti in più entro il 2036.
Il piano, che si inquadra nell’Agenda Controesodo, mira a incentivare non solo i trasferimenti dai centri urbani ma anche ad attrarre nuovi residenti dall’estero. In particolare, si prevede un credito di attrazione che varia in base alla tipologia di comune: fino a 6mila euro per i comuni intermedi, 7.500 euro per quelli periferici e 9mila euro per gli ultraperiferici. Inoltre, è previsto un premio di permanenza di 3mila euro per coloro che risiedono stabilmente nelle aree interne, e un incentivo per le famiglie con figli a carico, che può arrivare fino a 9mila euro annui.
La proposta include anche l’introduzione dei Livelli essenziali di attrattività territoriale (LEAT), che stabilirebbero standard misurabili per servizi essenziali come alloggi, scuole e trasporti. Per la fase sperimentale 2027-2029, il fabbisogno stimato è di 2,68 miliardi di euro, con una parte destinata ai primi interventi per garantire i servizi necessari.
Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per rivitalizzare le aree interne, spesso trascurate, e garantire una maggiore qualità della vita per i residenti. La valutazione dei risultati sarà effettuata al termine del triennio, per decidere sull’estensione del programma.
Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Aree interne, da Pollica proposta di incentivi fiscali fino a 9mila euro l’anno” ricevuto tramite email da “Diana Cataldo” in data 26/11/2026.