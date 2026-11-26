Il turismo nelle aree interne della Strada Regia delle Calabrie sta vivendo un significativo incremento, superando la media nazionale. Secondo Luca Esposito, referente di Archeoclub d’Italia, le prenotazioni nei comuni interni della Strada Regia hanno registrato un aumento del 14,3%. Questo itinerario, noto per i suoi borghi e per i beni culturali, ha visto un incremento delle giornate prenotate del 18,2% nei borghi interni e del 29,6% negli altri comuni della Strada Regia.

L’analisi, condotta dall’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali in collaborazione con Unioncamere Campania, evidenzia che, mentre il turismo nelle aree centrali della Strada Regia sta diminuendo, le località interne stanno attirando sempre più visitatori. “La Strada Regia delle Calabrie è l’itinerario dei siti nascosti e delle opere ingegneristiche di epoca romana e del ‘700”, ha dichiarato Esposito.

Dal 2019 al 2025, il numero di turisti nei borghi delle aree interne è aumentato del 2%, mentre nei comuni non interni si è registrato un calo dell’1,6%. Inoltre, gli agriturismi nelle aree interne mostrano una densità di 53 strutture ogni 100.000 abitanti, un dato che evidenzia la ricchezza del patrimonio naturale e culturale della zona.

Esposito ha anche menzionato la prossima apertura del primo museo dedicato alla Strada Regia delle Calabrie, che sorgerà nel borgo di Nemoli, contribuendo ulteriormente alla valorizzazione di questo importante percorso storico. La Strada Regia, che si estende per 260 chilometri e attraversa tre regioni, rappresenta un capitale rurale e ambientale significativo, ricco di tradizioni e opportunità turistiche.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “cresce turismo Strada Regia Calabrie” ricevuto tramite email da “cresce turismo” in data 26/11/2026.