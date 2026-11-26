Venerdì 27 novembre, alle ore 10.00, il Liceo Statale “Alfano I” di Salerno ospiterà un’importante iniziativa dedicata ad Anna Borsa, vittima di femminicidio. L’evento vedrà la partecipazione di suo fratello Vincenzo Borsa, fondatore dell’Associazione a lei dedicata, insieme all’avvocato Stefania De Martino, alla dirigente scolastica Elisabetta Barone, alla giornalista Rossella Graziuso e alla prof.ssa Giuseppina Di Stasi, che ha curato l’organizzazione. Durante l’incontro, docenti e studenti dedicheranno alcuni canti ad Anna Borsa, tra cui un inedito scritto da un’alunna del Liceo, Angela Di Santi, intitolato “Annarella”. Questa iniziativa è stata fortemente voluta per ricordare Anna, ex alunna del liceo, e per testimoniare un impegno affinché tragedie simili non si ripetano mai più. Vincenzo Borsa ha dedicato anni a dialogare e ascoltare giovani nelle scuole, lavorando per prevenire violenze contro le donne. L’evento rappresenta un momento di riflessione e di sensibilizzazione, non solo il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma ogni giorno dell’anno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “iniziativa dedicata ad Anna Borsa vittima di femminicidio” ricevuto tramite email da “Ermene Ricci” in data 26/11/2026.