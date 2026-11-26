L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno ha presentato “Easy SIISL”, una web app gratuita per semplificare la gestione degli adempimenti legati al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. Questo strumento innovativo è stato progettato per supportare i professionisti nella loro attività quotidiana, in un momento cruciale per il settore, in vista dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sulla piattaforma SIISL a partire dal 1° dicembre 2026.

La nuova app rappresenta un’iniziativa pionieristica, sviluppata direttamente dalla categoria per rispondere alle esigenze operative dei consulenti del lavoro. “Con Easy SIISL dimostriamo ancora una volta come la nostra Categoria sappia rispondere con anticipo e spirito di servizio alle sfide della digitalizzazione”, ha dichiarato Marcello Zinno, presidente dell’Ordine. L’app è stata concepita per tradurre la complessità delle procedure ministeriali in un percorso guidato e intuitivo, riducendo i tempi di lavorazione e minimizzando il rischio di errori formali.

Presentata durante il seminario di studi “Il lavoro che cambia”, la web app è accessibile da qualsiasi dispositivo e non richiede installazioni complesse, rendendola fruibile a tutti gli iscritti all’Ordine. L’incontro ha anche trattato argomenti rilevanti come le nuove tutele per i licenziamenti nelle PMI e le regole sui contratti a tempo determinato, evidenziando l’importanza della formazione continua per i professionisti del settore.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO LANCIA WEB APP GRATUITA PER ISCRITTI PER GESTIONE ADEMPIMENTI SISTEMA INFORMATIVO PER INCLUSIONE E LAVORO” ricevuto tramite email da “IVANA INFANTINO” in data 26/11/2026.