A Castelcivita, la situazione è critica per i lavoratori della General Enterprise, che non ricevono lo stipendio da due mesi. La tensione è palpabile nel cantiere dell’igiene ambientale, dove i dipendenti sono costretti a garantire un servizio pubblico essenziale senza percepire il giusto compenso per settembre e ottobre 2026. La Segreteria Provinciale del sindacato CSA FIADEL CISAL di Salerno ha denunciato l’inefficienza dell’azienda, chiedendo l’intervento del Sindaco per attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge. “Non è accettabile che chi lavora ogni giorno per mantenere pulito il paese venga lasciato senza reddito per due mensilità consecutive”, ha dichiarato il sindacato. In assenza di risposte concrete, i lavoratori minacciano di inasprire la mobilitazione fino a proclamare uno sciopero.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CASTELCIVITA, EMERGENZA STIPENDI ALLA GENERAL ENTERPRISE: DUE MENSILITÀ ARRETRATE. ESPLODE LA RABBIA DEI LAVORATORI, LA FIADEL CHIEDE L’INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL SINDACO” ricevuto tramite email da “sindacatocsasalerno” in data 26/11/2026.