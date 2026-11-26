I Carabinieri della Stazione di Vitulazio, in provincia di Caserta, hanno denunciato una giovane donna, classe 2004, per furto aggravato. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 25 novembre, quando il personale di un supermercato ha segnalato la presenza di due donne che stavano tentando di rubare prodotti dagli scaffali.

Le due donne sono state sorprese mentre occultavano numerosi articoli dolciari all’interno dei loro zaini con l’intento di allontanarsi senza pagarli. Una di esse è stata fermata dal direttore del supermercato, mentre l’altra è riuscita a fuggire. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato nella disponibilità della giovane fermata uno zaino contenente la merce rubata, che è stata restituita al legittimo proprietario.

Le indagini sono attualmente in corso per identificare la complice e ricostruire completamente l’accaduto. La Procura della Repubblica è stata informata dell’accaduto. La donna denunciata è considerata presunta innocente fino a una eventuale sentenza di condanna.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° Comunicato stampa del 26.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 26/11/2026.