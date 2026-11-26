I Carabinieri della Stazione di San Prisco, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno scoperto un’area adibita a discarica abusiva durante controlli in un cantiere edile. L’operazione, parte di un’iniziativa contro l’inquinamento ambientale nella Terra dei Fuochi, ha rivelato due terreni di oltre 13mila metri quadrati utilizzati per il deposito e l’interramento non autorizzato di rifiuti speciali.

Durante le ispezioni, sono emerse anche irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, con la presenza di lavoratori non regolarmente assunti e carenze nei requisiti di formazione e protezione. Al termine dei controlli, cinque persone sono state deferite alla Autorità giudiziaria per gestione di discarica non autorizzata.

L’area è stata sequestrata e l’attività del cantiere sospesa. Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 26mila euro. Questa operazione si inserisce in un ampio dispositivo di vigilanza dell’Arma dei Carabinieri volto a contrastare gli illeciti ambientali e garantire la sicurezza sul lavoro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° Comunicato stampa del 26.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 26/11/2026.