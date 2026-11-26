Da domani fino a domenica 29 novembre, il Cecas di contrada Olivola a Benevento ospiterà CampaniAlleva Expo, un evento dedicato alla zootecnia e alla biodiversità animale. L’ingresso è gratuito e Coldiretti Campania sarà presente con un programma ricco di iniziative, pensato per unire il mondo professionale con il pubblico di appassionati.

Durante la manifestazione, si svolgeranno numerosi talk sulla filiera zootecnica e sulla salute, grazie al progetto NutriHub. Il presidente regionale di Coldiretti, Ettore Bellelli, ha sottolineato l’importanza di Casa Coldiretti, che ospiterà aziende di Campagna Amica e, per la prima volta, anche aziende provenienti da Molise, Puglia e Calabria. Non mancheranno lo street food contadino e showcooking con cuochi degli agriturismi Terranostra.

Uno dei punti focali dell’evento sarà la biodiversità, con 700 capi di 145 razze diverse esposti in un’area di 18mila metri quadrati coperti e 25mila scoperti. Tra le razze autoctone presenti ci saranno ovini come il Laticauda, Bagnolese, Turchessa e Gentile di Puglia, caprini come il Cilentana e Napoletana, e equini come il Persano e Napoletano.

In occasione della quarta edizione di CampaniAlleva Expo, verrà istituito il Premio Salvatore Loffreda, un riconoscimento per i giovani che innovano nel settore della zootecnia, in memoria del compianto Salvatore Loffreda, grande sostenitore della manifestazione.

Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale di Coldiretti, ha evidenziato l’importanza di queste occasioni per creare socialità e favorire il dialogo tra produttori, trasformatori e ricercatori, sottolineando come il modello agroalimentare debba rimanere legato alle tradizioni locali e alla conservazione della biodiversità.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti su CampaniAlleva Expo 2026, è possibile visitare il sito ufficiale www.campanialleva.it e seguire i canali social dedicati.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Coldiretti protagonista a CampaniAlleva Expo a Benevento: tre giorni di approfondimenti scientifici, showcooking e corretta alimentazione” ricevuto tramite email da “Campania – Roberto Esse” in data 26/11/2026.