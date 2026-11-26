Il 29 novembre 2026, il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà l’undicesima edizione di Arte in Danza, una manifestazione che celebra la passione per la danza. Diretta da Pina Testa e Stefano Angelini, l’evento segna un’importante tappa per il progetto, che dopo anni di crescita a Cava de’ Tirreni, si sposta nella città salernitana. La serata di gala, che avrà inizio alle 18, vedrà la partecipazione di numerose scuole di danza provenienti da tutta la Campania, pronte a esibirsi e condividere il frutto del loro impegno e sacrificio.

La manifestazione non è solo un cambio di location, ma rappresenta un ampliamento della sua vocazione regionale. Il Teatro delle Arti diventerà un punto d’incontro per giovani talenti e coreografie di stili diversi, creando una vera e propria festa della danza. Un elemento di spicco di questa edizione sarà la presenza di Carmen Russo, ballerina e showgirl di fama, che porterà la sua energia e il suo carisma sul palcoscenico salernitano. La Russo si unisce a una tradizione di ospiti d’onore che hanno caratterizzato l’evento, come Enzo Paolo Turchi nella scorsa edizione.

Arte in Danza offre un’importante vetrina per il talento delle scuole e un’opportunità per incontrare professionisti del settore, capaci di ispirare le nuove generazioni di danzatori. La manifestazione si propone di valorizzare il lavoro di insegnanti e allievi, riconoscendo il valore della formazione e dando visibilità alle realtà locali. Questo undicesimo appuntamento non solo celebra la danza in tutte le sue forme, ma rappresenta anche un linguaggio universale capace di emozionare e unire. Il 29 novembre, il Teatro delle Arti sarà il palcoscenico di una passione che continua a crescere e a sorprendere.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Arte in Danza, l’XI edizione approda a Salerno con Carmen Russo ospite d’onore: domenica 29 novembre al Teatro delle Arti” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 26/11/2026.