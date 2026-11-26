La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione della perturbazione che sta interessando la Campania e che ha fatto registrare nelle ultime ore copiose precipitazioni, ha prorogato l’allerta meteo in atto sull’intero territorio regionale, fino alle 14 di domani, venerdì 27 novembre.

Scende però il livello di criticità che da Arancione passa al Giallo su tutta la Campania.

La proroga è connessa al rischio idrogeologico e idraulico “residuo”, legato quindi alla saturazione dei suoli e al superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Nell’avviso si evidenzia che frane, caduta massi, allagamenti e altri fenomeni potrebbero verificarsi anche in assenza di nuove precipitazioni.

I temporali saranno in attenuazione e prevalentemente a scala locale.

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali e di attuare tutte le misure di prevenzione previste.

Nessuna proroga, invece, per l’allerta vento.