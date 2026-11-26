Il comitato Salute Vita di Salerno ha risposto alle recenti dichiarazioni della proprietà delle Fonderie Pisano, sottolineando come la difesa del diritto alla salute non cerchi visibilità e non si lasci intimidire da minacce legali. La replica è stata motivata dalla sentenza del 6 settembre 2024 del Tribunale di Salerno, che ha respinto una richiesta risarcitoria avanzata dalle Fonderie Pisano, riconoscendo la legittimità dei comitati civici come “fonte qualificata” a tutela della salute pubblica.

La risposta del comitato si basa su atti ufficiali che smentiscono le affermazioni della proprietà. In particolare, viene citata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che nel maggio 2025 ha condannato l’Italia per violazione del diritto alla salute, affermando che l’inquinamento della fonderia ha reso i residenti entro sei chilometri più vulnerabili a diverse patologie. Inoltre, il comitato evidenzia che la chiusura dell’impianto è stata determinata dalla mancata riduzione di sostanze cancerogene e diossine, come stabilito dal Decreto della Regione Campania del marzo 2026, che ha dichiarato decaduta l’autorizzazione ambientale dell’azienda.

Il comitato critica anche l’uso del Registro Tumori per minimizzare l’impatto sanitario, sottolineando che i dati aggregati non riflettono il problema specifico legato alla fonderia. Infine, viene menzionata la centralina ARPAC di Fratte, che ha monitorato l’impatto della fonderia e ha mostrato una significativa riduzione degli inquinanti dopo la chiusura dell’impianto.

La conclusione del comitato è chiara: la tutela dei cittadini deve passare attraverso la bonifica e la riconversione dell’area, piuttosto che il mantenimento di un impianto considerato insalubre nel cuore della città. Questo impegno è visto come fondamentale per il futuro del territorio e per la difesa di un diritto alla salute che non dovrebbe mai essere messo in discussione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Replica alle dichiarazioni della proprietà Pisano del 15 novembre 2026” ricevuto tramite email da “Lorenzo Forte” in data 26/11/2026.