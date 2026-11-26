L’associazione Seconda Chance si propone di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone detenute, creando un ponte tra domanda e offerta di lavoro al di fuori delle mura carcerarie. Questa iniziativa mira a fornire nuove opportunità a coloro che, una volta scontata la pena, si trovano a dover ricostruire la propria vita. Attraverso un approccio innovativo e solidale, Seconda Chance si impegna a sostenere i detenuti nel loro percorso di reintegrazione, offrendo non solo opportunità lavorative, ma anche un supporto morale e pratico. La missione dell’associazione è chiara: aiutare le persone a ritrovare la fiducia in se stesse, promuovendo l’autonomia e il rispetto delle regole sociali. Questo progetto rappresenta un passo importante verso una società più inclusiva e giusta, dove ogni individuo ha la possibilità di riscattarsi e contribuire attivamente alla comunità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “La fiducia e il lavoro per l’autonomia: Seconda Chance aiuta i detenuti” ricevuto tramite email da “Interris” in data 26/11/2026.