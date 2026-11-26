Il Comune di Salerno ha annunciato la terza edizione della rassegna concertistica ‘Sinfonie in Salone. Il suono della gioventù’, che si svolgerà dal 1 dicembre 2026 al 3 maggio 2027 nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città. La presentazione alla stampa è fissata per venerdì 27 novembre alle ore 10 nella Sala Giunta. La rassegna, ideata e diretta da Antonia Willburger, prevede 11 appuntamenti mensili, tutti di lunedì, alle ore 17, con ingresso gratuito. L’incontro con la stampa vedrà la partecipazione di Arturo Iannelli, presidente della Commissione Cultura, Gaetana Falcone, assessore alla Pubblica Istruzione, e Vitalba Casadio, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Monterisi-Don Milani”. La manifestazione coinvolgerà gli studenti delle scuole medie e dei licei musicali del territorio, offrendo loro un palcoscenico per esprimere il proprio talento e promuovendo la musica come strumento di crescita personale e coesione sociale. ‘Sinfonie in Salone’ mira a avvicinare le nuove generazioni alla vita pubblica cittadina attraverso la musica, creando un momento di partecipazione culturale attiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “C.S. Domani 27 novembre SINFONIE IN SALONE Conferenza stampa ore 10” ricevuto tramite email da “Olga Chieffi” in data 26/11/2026.