La Corte d’Appello di Roma ha emesso una sentenza significativa riguardo alla tutela della salute delle persone fragili, condannando l’Ospedale San Raffaele a restituire oltre 107.000 euro per il ricovero in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di una paziente affetta da Alzheimer in stadio avanzato. La decisione, risalente al 5 novembre 2026, si allinea con la giurisprudenza della Cassazione, che sostiene la gratuità delle prestazioni sociosanitarie integrate.

L’ospedale, che è un punto di riferimento nella sanità nazionale e accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale, è stato ritenuto responsabile per aver trasferito oneri economici al paziente, contravvenendo così all’articolo 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute. Il giudizio è stato patrocinato dagli avvocati Egidio Lizza e Iolanda Coltellacci, i quali hanno sottolineato che le prestazioni sanitarie e socioassistenziali devono essere considerate un insieme inscindibile.

“Quando le prestazioni di natura sanitaria non possono essere erogate disgiuntamente da quelle socioassistenziali, l’intero costo della degenza deve essere posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale”, ha dichiarato l’avvocato Lizza. La Corte ha escluso che la normativa regionale possa giustificare l’addebito di una quota della retta al paziente, affermando che, in presenza di un piano assistenziale individuale e di un percorso terapeutico personalizzato, il ricovero deve essere totalmente coperto dai fondi pubblici.

Inoltre, è stata sancita la nullità dell’onere economico derivante dal contratto di ricovero, con il diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, che può essere azionato anche dagli eredi del paziente. La sentenza rappresenta un importante passo avanti nella difesa dei diritti delle persone con patologie cronico-degenerative e delle loro famiglie.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Alzheimer, Ospedale San Raffaele condannato per il ricovero in RSA” ricevuto tramite email da “Antonello De Nicola” in data 27/11/2026.