Sebastiano Odierna, consigliere regionale della Campania e capogruppo della Lista Cirielli, ha sollecitato il presidente Roberto Fico a fornire informazioni chiare riguardo l’accesso al nuovo farmaco daraxonrasib per i pazienti affetti da tumore al pancreas metastatico. In una nota inviata il 26 novembre 2026, Odierna ha sottolineato l’urgenza di stabilire centri di riferimento e procedure precise, in collaborazione con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Odierna ha evidenziato che “chi affronta un tumore del pancreas metastatico non può essere lasciato a cercare da solo informazioni, ospedali e possibilità di accesso a un nuovo trattamento”. La richiesta arriva dopo che il presidente del Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato l’accesso gratuito al farmaco nel suo territorio.

Il daraxonrasib ha ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione europea il 16 novembre, ma resta da definire le modalità di accesso e rimborsabilità in Italia. AIFA ha già trasmesso una proposta per l’accesso precoce ai pazienti eleggibili, ma Odierna ha avvertito che è necessario che la Campania agisca rapidamente.

“Non chiediamo scorciatoie rispetto alle valutazioni scientifiche o alle competenze di AIFA. Chiediamo che la Regione faccia fino in fondo la propria parte”, ha affermato Odierna, sottolineando l’importanza di un’informazione uniforme e accessibile a tutti, anche nelle aree più remote.

In conclusione, Odierna ha esortato Fico a comunicare le iniziative già avviate e i tempi previsti per garantire un percorso di cura concreto per i pazienti, evidenziando che “ogni ritardo evitabile pesa” per chi può accedere a questo trattamento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Tumore al pancreas, Odierna incalza Fico: «Come si accederà al nuovo farmaco?»” ricevuto tramite email da “Sebastiano Odierna” in data 26/11/2026.