Venerdì 27 novembre, dalle 11:00 alle 12:30, si svolgerà un incontro presso l’auditorium del liceo scientifico “P.S. Mancini” di Avellino, intitolato “Dall’università il futuro del Paese”. L’evento è rivolto agli studenti delle classi quinte e si propone di affrontare temi cruciali legati alla scelta del percorso universitario, alla valutazione degli atenei e alla qualità della ricerca.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Paola Anna Gianfelice, dirigente scolastica del liceo, e di Luca Mattiocco, dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania. Aurelio Tommasetti, già rettore dell’Università degli Studi di Salerno e attualmente membro del Consiglio direttivo dell’ANVUR, sarà il relatore principale. Il suo intervento si concentrerà sui criteri di valutazione delle università e sugli strumenti a disposizione degli studenti per orientarsi nella scelta del proprio futuro accademico.

Insieme a Tommasetti, parteciperanno anche le docenti Incoronata Famiglietti, Elvira Lieto e Immacolata Pascale, che ricoprono ruoli di supporto per l’orientamento al liceo Mancini. Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per gli studenti di ricevere informazioni utili e pratiche per affrontare la scelta universitaria con maggiore consapevolezza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “«Dall’università il futuro del Paese», Aurelio Tommasetti incontra gli studenti del liceo Mancini di Avellino” ricevuto tramite email da “Aurelio Tommasetti” in data 26/11/2026.