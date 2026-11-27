L’Olympic Salerno si prepara ad affrontare una trasferta complessa a Campagna, dove domenica alle 14.30 scenderà in campo contro il Quadrivio. La squadra biancorossa arriva a questo incontro dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Campania, subita per mano dell’Atletico Nuceria. La partita di mercoledì si è giocata su un campo reso difficile dalle intense piogge, ma ora l’attenzione si sposta sul girone H di Prima Categoria, dove mancano solo quattro partite al termine del girone d’andata, tre delle quali saranno in trasferta.

La sfida contro il Quadrivio si preannuncia impegnativa. La formazione avversaria è composta da giocatori esperti, tra cui spiccano gli ex Ciro Iacovazzo e Valerio Brigantino, oltre all’ex professionista Daniel Saponara, noto per le sue esperienze con Parma e Salernitana. L’Olympic Salerno dovrà fare a meno di alcuni elementi chiave: Pappadà sarà squalificato per due turni, mentre Maresca e Spero non saranno disponibili per questo match. Nonostante le assenze, la squadra è determinata a proseguire il buon momento dopo il successo contro il Real Filetta Pezzano.

Il mister Vincenzo Benvenuto ha commentato la situazione attuale: “Quella con la FiPe è stata un’autentica battaglia in cui abbiamo saputo soffrire. Siamo stati bravi a limitare le loro potenzialità su palla inattiva e a far tesoro del vantaggio iniziale, pur sprecando buone palle goal per chiuderla prima. Chi ha giocato in Coppa, al di là delle difficoltà di campo e a prescindere dal risultato, lo ha fatto bene. Sono stati esperimenti utili anche alla luce delle assenze che avremo nei prossimi impegni. Ci aspetta un confronto con una squadra di belle individualità ma altrettanto solida, cercheremo di trovare le giuste contromosse per sorprenderli”.

L’arbitro designato per l’incontro è il sig. Gennaro Salierno di Napoli. Nel frattempo, l’Under 17 dell’Olympic Salerno osserverà un turno di riposo, mentre l’Under 14 scenderà in campo domenica alle 9.30 a Prepezzano contro la Coscia Football Academy. Gli Allievi, nonostante le difficoltà numeriche, hanno mostrato grande impegno contro la Blue Soccer, mentre il gruppo 2013/14 ha subito una sconfitta per 2-0 contro la Nikè, guidata dall’ex tecnico biancorosso Paolo Rossi.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa n. 28 Olympic Salerno 2026/27” ricevuto tramite email da “press olympic salerno” in data 27/11/2026.