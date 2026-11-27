Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa dell’onorevole Gerolamo Cangiano, che ha presentato un ordine del giorno il 25 novembre, accolto con parere favorevole dal Governo, per affrontare la questione della mobilità intercompartimentale del personale scolastico. Questa iniziativa mira a superare la gestione frammentata del pubblico impiego, che limita la circolazione delle professionalità tra diversi comparti.

Particolare attenzione è rivolta ai docenti della classe A-46 – Scienze giuridico-economiche, molti dei quali, a distanza di undici anni dal piano straordinario di assunzioni del 2015, continuano a lavorare lontano dalle loro famiglie. La scarsità di posti disponibili nelle province richieste ha portato a situazioni di immobilità territoriale, con conseguenti difficoltà economiche legate alle spese di affitto e trasporto.

Inoltre, il CNDDU sottolinea un problema di allocazione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione. Mentre alcuni comparti cercano di reperire personale qualificato attraverso nuove procedure di reclutamento, altri hanno già professionisti in grado di soddisfare le stesse esigenze, ma la loro ricollocazione è ostacolata da rigidità normative e contrattuali. I docenti della A-46, con la loro preparazione giuridica ed economica, potrebbero essere impiegati in vari uffici pubblici, contribuendo a una gestione più efficiente delle risorse.

La mobilità intercompartimentale dovrebbe essere considerata anche nell’ambito delle politiche di reclutamento e della programmazione della spesa per il personale. Il CNDDU propone di avviare un progetto sperimentale per la classe A-46, che potrebbe poi essere esteso ad altre classi di concorso. Si suggerisce al ministro Giuseppe Valditara di lavorare con i colleghi dei dicasteri della Giustizia, dell’Economia e della Pubblica Amministrazione per sviluppare protocolli interministeriali che facilitino la programmazione dei fabbisogni di personale.

Un’analisi approfondita delle risorse disponibili e delle manifestazioni di interesse da parte dei docenti potrebbe fornire un quadro chiaro sulle possibilità di trasferimento. È fondamentale aggiornare le tabelle di equiparazione e definire in modo chiaro i contratti e i differenziali retributivi per evitare disallineamenti.

Il CNDDU invita alla creazione di un tavolo tecnico interministeriale per elaborare uno studio di fattibilità prima dell’avvio delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2027/2028. L’obiettivo è di valutare la possibilità di soddisfare i fabbisogni delle amministrazioni attraverso la mobilità volontaria del personale già in servizio, prima di ricorrere a nuove assunzioni. La sperimentazione proposta permetterebbe di misurare l’efficacia della mobilità intercompartimentale e il suo impatto sul ricongiungimento familiare.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Mobilità intercompartimentale: proposta di risoluzione parlamentare e protocolli interministeriali per il rientro dei docenti A-46 – Scienze giuridiche ed economiche” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 27/11/2026.