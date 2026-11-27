Il Teatro Casa Babylon di Pagani annuncia l’inaugurazione della Stagione 26/27, con una campagna abbonamenti in corso per gli appassionati di spettacolo. Gli abbonamenti, disponibili al prezzo di 75 euro, offrono l’accesso a sette spettacoli, accompagnati da sette aperitivi a cura di Ritratti di Territorio, tutti in programma al Teatro Sant’Alfonso.

Il botteghino è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 19:00, presso il Centro Sociale di Pagani, in Via De Gasperi, 16. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:45 e i biglietti possono essere acquistati al costo di 16 euro, con una riduzione a 12 euro per alcune categorie. Gli abbonati sono invitati a confermare il loro posto e a portare un amico per condividere l’esperienza teatrale.

La nuova stagione promette di offrire eventi emozionanti e coinvolgenti, e gli organizzatori sono entusiasti di accogliere il pubblico per una serie di rappresentazioni che arricchiranno la cultura locale. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web ufficiale del teatro o contattare direttamente la struttura.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SCENARI PAGANI29 – Si riparte: scopri le novità di quest’anno. Una nuova Stagione ti aspetta!” ricevuto tramite email da “Casa Babylon Teatro” in data 27/11/2026.