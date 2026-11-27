La Jomi Salerno ha ufficialmente ingaggiato Fátima Ayelén Rosalez, portiere argentino con passaporto spagnolo, per rinforzare il proprio reparto portieri. Rosalez, classe 1995, arriva con un’importante carriera alle spalle, avendo giocato nei massimi campionati europei per oltre dieci anni.

Nata a San Luis, in Argentina, ha iniziato la sua carriera in Spagna, vestendo la maglia del KH-7 BM Granollers dal 2015 al 2017, dove si è distinta nella Liga Guerreras Iberdrola. Successivamente, ha difeso i pali del Porriño Handball Club dal 2017 al 2025, consolidandosi come uno dei portieri più affidabili del campionato spagnolo.

Nell’ultima stagione, Rosalez ha giocato in Ungheria, partecipando alla K&H Women’s Handball League con lo SZKKA Szombathely. La sua esperienza non si limita ai club; è anche un pilastro della Nazionale argentina, avendo preso parte a competizioni internazionali di grande rilievo, tra cui i Campionati del Mondo e i Giochi Panamericani.

Con questo innesto, la Jomi Salerno si assicura un’atleta di grande caratura, pronta a portare la sua esperienza e le sue qualità al servizio della squadra nel prosieguo della stagione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 27 novembre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 27/11/2026.