Un dramma sfiorato è stato evitato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore, che hanno soccorso un giovane di 21 anni in difficoltà lungo la Strada Statale 372 Telesina, nel territorio di Caianello. L’allerta è scattata quando alcuni automobilisti hanno notato il ragazzo camminare pericolosamente lungo la carreggiata, manifestando comportamenti preoccupanti. Immediatamente hanno contattato le forze dell’ordine, consentendo ai Carabinieri di intervenire rapidamente. I militari hanno individuato il giovane, fortunatamente illeso, e lo hanno condotto in una vicina area di sosta per garantirgli un luogo sicuro. Durante il colloquio, il ragazzo ha rivelato di attraversare un momento di grande difficoltà personale, legato a motivazioni sentimentali, esprimendo l’intenzione di compiere un gesto autolesivo. Grazie all’approccio rassicurante dei Carabinieri, il giovane è riuscito a calmarsi. Successivamente, è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico il ragazzo e lo ha trasferito all’ospedale civile di Sessa Aurunca per accertamenti e cure. L’episodio sottolinea l’importanza della presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e la collaborazione dei cittadini, il cui senso civico ha permesso di attivare i soccorsi in modo tempestivo. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto e la Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore procederà con gli adempimenti di rito.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° comunicato stampa del 27 novembre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 27/11/2026.