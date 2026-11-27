La VII edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro (BMFL) si terrà dal 2 al 4 dicembre 2026 presso il Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno. L’evento è stato presentato oggi al Salone “Antonio Genovesi” della Camera di Commercio di Salerno e coinvolgerà 71 realtà, tra cui 20 istituti scolastici e 15 convegni e seminari. La manifestazione punta a creare connessioni tra scuola, università, istituzioni e imprese, con un focus particolare sui giovani e sull’innovazione nel mercato del lavoro.

Giovanni D’Avenia, Presidente onorario della Fondazione Super Sud, ha sottolineato l’importanza di portare la formazione e il lavoro all’interno dell’università, affermando: «Questa rappresenta una decisione strategica: portare i luoghi della formazione e del lavoro dentro lo spazio dove si produce competenza, ricerca e conoscenza». Il programma della BMFL prevede anche quattro hackathon e momenti di spettacolo, mirati a stimolare la creatività e l’interazione tra i partecipanti.

Il tema di quest’anno è “Facciamo mente locale. Nuove competenze, nuove opportunità, nuovi lavori”, un invito a riflettere sulle esigenze del territorio e a promuovere competenze adeguate alle trasformazioni del mercato. D’Avenia ha aggiunto: «Il futuro si costruisce non da soli né a distanza, ma partendo dalle persone, dai luoghi e dalle relazioni».

L’Università di Salerno, attraverso la BMFL, intende rafforzare il proprio ruolo come presidio culturale e scientifico, come ha spiegato la professoressa Maria Sarno, delegata del Rettore: «La Borsa entra pienamente in questo quadro: un’università che, pur forte del suo meraviglioso Campus, si porta sempre di più nel territorio e cerca di diventare anche un’università diffusa, capace di partecipare alla collettività e rispondere alle sue esigenze».

La manifestazione si propone di essere un laboratorio di idee e progetti, dove i giovani potranno anche partecipare attivamente agli hackathon, affrontando temi come aerospazio, turismo, intelligenza artificiale e sostenibilità. L’evento si articolerà in vari spazi del Campus, con un programma ricco di opportunità per favorire il dialogo e lo sviluppo delle soft skills.

La VII BMFL non sarà solo un momento di confronto, ma un’occasione per costruire un futuro migliore per i giovani del Mezzogiorno, valorizzando le risorse locali e promuovendo un approccio collaborativo tra formazione e lavoro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS | La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro approda all’Università di Salerno: tre giorni per costruire il futuro delle competenze” ricevuto tramite email da “Barbara Landi” in data 27/11/2026.