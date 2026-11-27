Si è svolto presso l’Università degli Studi di Salerno il panel “Quanto basta – Meno materia, più valore”, parte della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR). L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco come il presidente di EdA Salerno Giovanni Coscia, il presidente di EcoAmbiente Salerno Nicola Ciancio e il Rettore dell’Università Virgilio D’Antonio. Durante l’incontro, moderato dal professor Giovanni De Feo, si è discusso di sostenibilità ambientale e di come coinvolgere le comunità locali nella riduzione dei rifiuti.

EcoAmbiente Salerno ha presentato i risultati ottenuti nel 2025, in particolare per quanto riguarda la gestione degli imballaggi in vetro, con un servizio esteso a 72 Comuni e oltre 19mila tonnellate di vetro trattate. Per il 2026 si prevede un ulteriore incremento, con 80 Comuni coinvolti e oltre 23mila tonnellate di vetro conferite. Anche l’impianto di trattamento multimateriale di Casal Velino ha visto un notevole aumento, passando da 6 a 27 Comuni serviti.

Nicola Ciancio ha sottolineato l’importanza di un’organizzazione efficiente del ciclo dei rifiuti, evidenziando i benefici sul piano logistico e ambientale, come la riduzione dei trasporti lungo la SS18. “Questi numeri dimostrano come un’organizzazione del ciclo dei rifiuti fondata sui principi di prossimità ed efficienza sia in grado di produrre benefici concreti per i territori”, ha affermato Ciancio.

Giovanni Coscia ha messo in risalto il ruolo fondamentale delle persone nei processi di cambiamento e l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini. Ha evidenziato come il coinvolgimento dei giovani sia cruciale per ridurre la produzione di rifiuti.

Il Rettore Virgilio D’Antonio ha espresso soddisfazione per l’incontro, sottolineando l’importanza di un’integrazione con i contesti locali e della sostenibilità come obiettivo comune.

Inoltre, EcoAmbiente Salerno ha annunciato la ristrutturazione dei suoi uffici nella zona industriale di Salerno, dove sarà realizzata una sala formazione per 50 giovani, destinata a promuovere attività di formazione sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità. L’iniziativa mira a creare un collegamento tra Università, aziende pubbliche e territorio, favorendo lo sviluppo di protocolli d’intesa con le realtà formative locali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “SERR 2026, EcoAmbiente Salerno ed EdA all’Università: focus su riduzione dei rifiuti ed economia circolare. L’annuncio: nella nuova sede troverà posto una sala formazione per 50 giovani” ricevuto tramite email da “barbara cangiano” in data 27/11/2026.