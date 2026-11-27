L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno presenta l’autobiografia del Cavaliere Attilio De Lisa, un’opera che racconta il suo percorso umano e professionale nel campo della sanità pubblica e della professione infermieristica. De Lisa, iscritto all’OPI Salerno dal 1995, è attualmente un Infermiere Professionista e Funzionario Sanitario presso la Direzione Sanitaria dell’ASL Salerno. La sua carriera è segnata da un forte impegno verso la comunità e una costante attenzione alla qualità dei servizi sanitari.

Nella sua autobiografia, De Lisa riflette sull’importanza della professione infermieristica, sottolineando come essa richieda preparazione, aggiornamento e rispetto della dignità delle persone assistite. L’OPI Salerno gioca un ruolo cruciale nel rappresentare e valorizzare la professione, promuovendo i principi etici e professionali che ne regolano l’esercizio.

Il Cavaliere De Lisa invita anche le nuove generazioni di infermieri a continuare a operare con passione e responsabilità, evidenziando come la professione infermieristica sia fondamentale per il benessere della collettività. L’autobiografia diventa così una testimonianza della dedizione e della professionalità che caratterizzano il lavoro degli operatori sanitari, richiamando l’importanza di una sanità pubblica centrata sulla persona e sulla collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 27/11/2026.