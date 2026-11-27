La struttura Life for Life di Sicignano degli Alburni è stata premiata a Roma con il Bollino RosaArgento 2027-2028, riconoscimento assegnato a 229 realtà italiane per l’eccellenza nell’assistenza agli anziani. La cerimonia si è tenuta il 26 novembre nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Il premio, conferito dalla Fondazione Onda ETS, sottolinea l’importanza della qualità delle cure, della dignità degli ospiti e del sostegno alle famiglie. Questo riconoscimento è particolarmente significativo per il territorio salernitano, dimostrando che anche nelle aree interne è possibile sviluppare servizi sociosanitari di alta qualità.

La residenza Palazzo Belvedere, parte del Consorzio Life for Life, si distingue per un approccio che va oltre la semplice assistenza. Oltre ai servizi assistenziali, vengono offerti programmi di fisioterapia, ginnastica dolce, musicoterapia e laboratori creativi, tutti mirati a preservare le capacità degli ospiti e favorire la socializzazione.

Elena Palma Silvestri, legale rappresentante del Consorzio, ha affermato: «Abbiamo sempre creduto che una struttura dedicata alle persone anziane debba essere molto più di un luogo in cui vengono erogati servizi assistenziali». Il riconoscimento è dedicato al personale che lavora quotidianamente per garantire un’assistenza di qualità.

Angelo Vitolo, direttore gestionale di Life for Life, ha sottolineato l’importanza di considerare ogni ospite come una persona con una storia e dignità, non solo come un bisogno da soddisfare. Ha aggiunto che il Bollino RosaArgento rappresenta uno stimolo a continuare a migliorare la qualità dei servizi.

La cerimonia ha incluso anche una tavola rotonda sul futuro dell’assistenza residenziale, evidenziando il ruolo delle RSA nei territori lontani dai grandi centri urbani. L’ingresso di Palazzo Belvedere nel network nazionale è un impegno a proseguire gli investimenti nella qualità dell’assistenza, ponendo l’accento sul diritto delle persone anziane a ricevere cure adeguate anche nelle aree interne.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Dagli Alburni a Palazzo Chigi: premio nazionale per l’assistenza agli anziani a Sicignano” ricevuto tramite email da “Life for Life di Sicignano degli Alburni” in data 27/11/2026.