La Polisportiva Baroncino si prepara ad affrontare il Monteforte in un incontro fondamentale per la stagione. La gara, che si svolgerà domani alle 20.30 presso il Palazzetto dello Sport di Pontecagnano Faiano, rappresenta un’importante opportunità per la squadra di mister Pastore, che punta a conquistare tre punti per avvicinarsi ai play off.

Mister Pastore ha dichiarato: “Daremo il tutto per far bella figura. Spero nell’aiuto del pubblico”. Nonostante la sconfitta contro la Nocerina, il Baroncino ha mostrato un buon secondo tempo e ora si trova a fronteggiare un avversario di valore, il Monteforte, che attualmente ha solo un punto in più in classifica.

La squadra, purtroppo, si presenta con una rosa ridotta a causa di infortuni e assenze, ma il tecnico è fiducioso: “Siamo in una condizione fisica non perfetta, ma sono certo che tutti i convocati daranno un contributo importante”.

In vista della partita, il Baroncino ha anche annunciato l’arrivo di Pacheco Charly, un pivot classe 1998, che si è unito al gruppo dopo un anno di inattività. “L’arrivo di Pacheco è un valore aggiunto alla rosa”, ha affermato Pastore, sottolineando l’importanza di integrare rapidamente il nuovo giocatore nei meccanismi di gioco della squadra.

La sfida di domani, valevole per la 9° giornata di Serie C2 – Girone C, sarà diretta dal signor Gianluca Luongo della sezione di Salerno. Il Baroncino invita il pubblico a partecipare numeroso per sostenere la squadra in questo match delicato.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Baroncino Serie C2” ricevuto tramite email da “Isabella Lamberti” in data 27/11/2026.