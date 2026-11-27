Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani ha espresso forte preoccupazione per i risultati dell’indagine Istat sulla violenza contro le donne, pubblicati il 25 novembre 2026. In Italia, circa 7 milioni di donne tra i 16 e i 75 anni, pari al 31,5% della popolazione femminile in questa fascia d’età, hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della loro vita. I dati più allarmanti riguardano le giovani tra i 16 e i 24 anni, con la percentuale di chi ha subito violenze fisiche o sessuali nei cinque anni precedenti l’intervista che è aumentata dal 27,1% al 36,1%. In particolare, la violenza sessuale è passata dal 16,7% al 29,7%, mentre quella fisica è aumentata dal 16,6% al 17,9%. Tra le studentesse, la quota complessiva delle vittime è cresciuta dal 25,9% al 35,1%.

Questi dati sollevano interrogativi sulla capacità delle agenzie educative di influenzare i comportamenti. Durante l’adolescenza, il bisogno di appartenenza e riconoscimento sociale può portare all’assimilazione di modelli relazionali in cui la sopraffazione è valorizzata. La derisione di una ragazza che rifiuta un approccio o la diffusione non autorizzata di immagini intime contribuiscono a creare un consenso collettivo attorno a condotte gravemente lesive della persona.

Inoltre, la dimensione economica della violenza è altrettanto preoccupante. Tra le donne che hanno avuto un partner, il 17,8% ha sperimentato violenza psicologica e il 6,7% violenza economica. La mancanza di risorse autonome e le difficoltà abitative possono ridurre le possibilità di uscire da relazioni abusive. La violenza, se subita durante gli anni della formazione, può compromettere le prospettive occupazionali e reddituali delle vittime, creando svantaggi a lungo termine.

Nonostante l’esistenza di strumenti giuridici di protezione, solo il 10,1% delle donne che hanno subito violenza da un partner ha presentato denuncia. È aumentato invece il ricorso ai centri antiviolenza, dal 4,9% del 2014 all’8,2% del 2025. La disponibilità di tali strumenti deve essere accompagnata da condizioni psicologiche, economiche e sociali favorevoli.

Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani chiede al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di integrare gli interventi già avviati con un programma di prevenzione precoce e protezione, che preveda anche rilevazioni anonime sul clima relazionale nelle scuole. È fondamentale che il sistema educativo si faccia carico della responsabilità di affrontare il fenomeno della violenza, con misure concrete e obiettivi misurabili.

La richiesta è di garantire un sostegno adeguato alle studentesse che subiscono violenze, affinché non debbano rinunciare ai propri studi e aspirazioni professionali. La salvaguardia del loro futuro deve diventare un criterio per valutare l’efficacia delle politiche scolastiche nazionali.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Violenza sulle donne, oltre una giovane su tre è vittima di abusi: la prevenzione scolastica diventi una priorità nazionale” ricevuto tramite email da “coordinamento diritti umani” in data 27/11/2026.