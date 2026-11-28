La storica Galleria Umberto I di Napoli ha ospitato ieri sera la prima esecuzione pubblica di “Aria di Vita”, un’opera musicale realizzata dal Maestro Enrico Melozzi nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione promossa da MSD Italia. L’evento, patrocinato dal Comune di Napoli e dalle associazioni AMIP e AIPI, si è svolto nel mese dedicato all’ipertensione arteriosa polmonare, una malattia rara che colpisce circa 3.500 persone in Italia.

Il progetto musicale, iniziato dal Maestro Peppe Vessicchio e completato da Melozzi, ha avuto come obiettivo quello di raccontare l’esperienza di vita delle persone affette da questa patologia, spesso diagnosticata in ritardo. “Aria di Vita” è stata eseguita da un’orchestra da camera di 14 musicisti e dal Coro Exultate, che hanno dato voce alle emozioni di chi vive quotidianamente con l’ipertensione arteriosa polmonare.

L’iniziativa si è svolta in un contesto di grande partecipazione, attirando cittadini e curiosi, e ha offerto l’opportunità di sensibilizzare il pubblico su una condizione spesso misconosciuta. Durante l’evento, sono stati distribuiti volantini informativi per promuovere una maggiore consapevolezza riguardo la malattia e invitare a visitare il sito dedicato alla campagna.

Il Maestro Melozzi ha dichiarato: “Le associazioni AMIP e AIPI mi hanno fatto ascoltare storie fragili e coraggiose di persone con ipertensione arteriosa polmonare, e da quelle storie è venuta la musica. Suonarla nella Galleria Umberto I, in mezzo a chi passa e si ferma, la porta dove deve stare: tra la gente. Questo brano lo ha iniziato il Maestro Peppe Vessicchio e io ho avuto l’onore di terminarlo. Eseguirlo a Napoli, la sua città, è il modo più giusto di restituirglielo”.

Il Professor Michele D’Alto ha evidenziato l’importanza di una diagnosi tempestiva, sottolineando che i sintomi dell’ipertensione arteriosa polmonare possono essere confusi con altre condizioni più comuni, causando ritardi nel trattamento. La campagna mira a ridurre questi ritardi attraverso una maggiore informazione e sensibilizzazione.

Marika Gattus, membro del Consiglio Direttivo di AIPI, ha aggiunto che portare “Aria di Vita” tra la gente è stato un momento speciale, capace di raccontare con autenticità il vissuto di chi convive con la patologia. Anche Vittorio Vivenzio, Presidente di AMIP, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per far conoscere una malattia rara e per dare voce a chi ne è colpito.

MSD Italia, attraverso questo progetto, ha unito arte e informazione per promuovere una maggiore comprensione della patologia. Nicoletta Luppi, Presidente di MSD Italia, ha affermato che la musica è un linguaggio universale in grado di avvicinare il pubblico a temi di salute spesso poco conosciuti. Il brano “Aria di Vita” e ulteriori risorse sono disponibili sul sito Informati per la Vita, dove è possibile trovare informazioni dettagliate sull’ipertensione arteriosa polmonare.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa ““Aria di Vita”: arriva nel cuore di Napoli la musica del Maestro Melozzi che dà voce alle persone con ipertensione arteriosa polmonare” ricevuto tramite email da “Manuela Indraccolo (Omnicom)” in data 28/11/2026.