Nella notte del 27 novembre, i Carabinieri hanno eseguito un intervento decisivo nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud, arrestando due uomini e denunciando un terzo per una truffa aggravata ai danni di un’anziana. Gli arrestati, un 41enne della provincia di Napoli e un 20enne di nazionalità tunisina, sono stati colti in flagranza di reato mentre tentavano di allontanarsi dopo aver perpetrato il raggiro. Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto 700 euro e un contenitore per monili in oro, occultati negli indumenti del giovane tunisino.

Le indagini hanno rivelato che i due uomini erano coinvolti in una truffa avvenuta il giorno precedente a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, dove una donna di 84 anni era stata raggirata con la tecnica del “finto Carabiniere”. Questa modalità ingannevole sfrutta la fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine, inducendo le vittime a consegnare denaro e oggetti preziosi sotto false pretese.

In aggiunta, un 19enne residente in provincia di Caserta è stato denunciato, con perquisizioni che hanno portato al ritrovamento di telefoni cellulari, ipotizzando un suo coinvolgimento attivo nell’organizzazione del raggiro e nel monitoraggio dei complici. Gli arrestati sono stati portati presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Caserta, in attesa del rito direttissimo.

Questo intervento evidenzia l’importanza della cooperazione tra i reparti dell’Arma e la necessità di un costante controllo del territorio per proteggere le persone più vulnerabili dalle truffe. Si ricorda che i procedimenti sono ancora nelle fasi preliminari e che tutti gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° comunicato stampa del 28 novembre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 28/11/2026.